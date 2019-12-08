Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:24 — REGNUM На Ямале по факту гибели трёх человек во время пожара в вагончике на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении организована доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2019 года на месторождении в Тазовском районе после тушения пожара в вагончике-бытовке обнаружены тела трёх вахтовиков. Четвёртый пострадавший санавиацией доставлен в больницу Нового Уренгоя.

На месте происшествия работают дознаватели управления МЧС России по ЯНАО. Вылетела группа следователей, которым предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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