Шерегеш, , 17:58 — REGNUM Новосибирские горнолыжники застряли из-за сильного снегопада в горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Таштагольского района в Кемеровской области. Об этом 8 декабря они сообщили в социальных сетях.

Как сообщили горнолыжники, из-за огромных сугробом кататься по трассам стало невозможно и они попытались выехать из посёлка домой. Но уже несколько часов им не удаётся покинуть территорию Шерегеша.

В Шерегеше из-за снегопада произошёл транспортный коллапс, техника не справляется с расчисткой дорог, по посёлку передвигаться очень затруднительно из-за больших сугробов. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, коллапс был спровоцирован отчасти и владельцами автомобилей, не рассчитавшими возможности своих транспортных средств.

По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, на дорогах района работает 61 единица техники, в те микрорайоны, куда не смогли пробиться снегоочистители, направлены тяжёлые грейдеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении движения на автодорогах федерального и регионального значения в Алтайском крае из-за сильной метели.

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