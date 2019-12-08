Шерегеш, 8 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Новосибирские горнолыжники застряли из-за сильного снегопада в горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Таштагольского района в Кемеровской области. Об этом 8 декабря они сообщили в социальных сетях.
Как сообщили горнолыжники, из-за огромных сугробом кататься по трассам стало невозможно и они попытались выехать из посёлка домой. Но уже несколько часов им не удаётся покинуть территорию Шерегеша.
В Шерегеше из-за снегопада произошёл транспортный коллапс, техника не справляется с расчисткой дорог, по посёлку передвигаться очень затруднительно из-за больших сугробов. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, коллапс был спровоцирован отчасти и владельцами автомобилей, не рассчитавшими возможности своих транспортных средств.
По данным пресс-службы администрации Таштагольского района, на дорогах района работает 61 единица техники, в те микрорайоны, куда не смогли пробиться снегоочистители, направлены тяжёлые грейдеры.
Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении движения на автодорогах федерального и регионального значения в Алтайском крае из-за сильной метели.
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