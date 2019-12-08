Найроби, , 17:30 — REGNUM В Кении число жертв обрушения шестиэтажного дома увеличилось до 11 человек, без вести пропавшими числятся еще 11. Об этом 8 декабря сообщает Citizen TV.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По предварительным данным, здание разрушилось из-за дефектов конструкции, на месте ЧП продолжаются спасательные работы. Всего с начала операции были спасены 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 6 декабря. Число пострадавших и погибших может возрасти: в рухнувшем здании было более 50 однокомнатных квартир. Кроме того, разбор завалов осложнён проливным дождём, который продолжается в этой части Кении уже несколько суток.

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