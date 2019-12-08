Елабуга, Татария, , 17:26 — REGNUM Лося, провалившегося под лёд на реке Каме, вытащили спасатели в Татарии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Лось провалился под лёд на середине реки Камы у села Котловка Елабужского района Татарстана. Об этом спасателям сообщили местные жители. Сотрудники МЧС направились к месту происшествия на судне «Хивус-6» на воздушной подушке.

Люди в зимних гидрокостюмах добрались до животного, обвязали его верёвкой и попытались вытащить с помощью буксира. Но лось оказался сильно упитанным, при его весе в 300 кг спасателям не удалось извлечь животное из полыньи.

На помощь спасателям пришёл мужчина на вездеходе Sherp, он вызвался дотянуть лося до берега. В итоге животное вытянули из воды и выпустили на волю.

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