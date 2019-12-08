Абакан, , 16:32 — REGNUM Глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков пострадал в ДТП, пытаясь спасти щенка. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Авария произошла в ночь на 8 декабря на автотрассе Саяногорск — Калы— Бея. Стряпков, передвигаясь по дороге на личном автомобиле, увидел на проезжей части щенка.

Чиновник остановился на обочине дороги и вышел на проезжую часть чтобы убрать животное. В этот момент на Стряпкова совершил наезд водитель автомобиля Honda Civic, двигавшийся в попутном направлении.

Стряпков был госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу, где ему диагностировали травму головы и сотрясение мозга. В настоящее время состояние главы Бельского района оценивается врачами как удовлетворительное. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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