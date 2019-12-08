Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в дорожно-транспортное происшествие под Санкт-Петербургом, сообщает 8 декабря РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло сегодня туром на 649 км трассы М-11 «Нева» в Тосно. За рулем автомобиля Jaguar F-type находилась девушка Арсения. Машина врезалась в отбойник и вылетела в кювет.

В настоящее время молодой человек находится в больнице, вскоре он будет доставлен в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Кировском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла женщина-водитель, тяжело пострадал ребенок, ранены еще два человека. По факту ДТП ведется проверка, работает следственно-оперативная группа.

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