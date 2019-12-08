Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудник банка обнулил баланс расчётного счёта клиентки. Подозреваемый в краже задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

24-летний горожанин, воспользовавшись случаем, подсмотрел личные данные клиентки. Затем он перевёл накопления в размере 116 тыс. рублей на свою карту и уволился из кредитной организации. Ростовчанка узнала о краже при попытке снять наличные.

В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».