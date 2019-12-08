Сургут, Югра, , 15:26 — REGNUM Автобус из Югры, следовавший по маршруту Сургут-Шымкент, застрял на трассе Нур-Султан — Петропавловск. Причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия, которые накрыли Казахстан в эти дни, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел этой страны.

Пассажиры — 69 человек, в том числе двое детей — размещены в пункте обогрева. Пострадавших нет.

В республике в ближайшие дни сохранятся туман, гололёд, сильный ветер 30 м/с, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана.