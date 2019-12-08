Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет сотрудник полиции, который помог обвиняемому в совершении тяжкого преступления сбежать из-под стражи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, сотрудник изолятора временного содержания, покинув свой дежурный пост, получил от матери подсудимого посылку. При досмотре он обнаружил ножовку, однако содержимое посылки было беспрепятственно передано обвиняемому. С помощью ножовки подследственный распилил решётки и совершил побег. Материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) переданы в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ЧП в Миллерово произошло 9 августа 2019 год. Подозреваемый в убийстве был задержан правоохранителями на следующий день. В его отношении возбуждено ещё одно уголовное дело. Подозреваемый в убийстве не только в течение нескольких дней пилил решётки в камере, но и рассказал о предполагаемом побеге сокамернику.

По подозрению в превышении должностных полномочий также был задержан начальник изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району.