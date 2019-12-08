Наро-Фоминск, Московская область, , 14:59 — REGNUM Двухэтажное здание, в котором расположены кафе и автомойка, загорелось в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 12:57 мск, горит здание на улице Московской в Наро-Фоминске. площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Пострадавших в результате пожара нет, люди сумели покинуть здание до приезда спасателей. Угрозы рядом стоящим зданиям нет.

В настоящее время на месте пожара работают 9 единиц техники и 32 человека. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

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