Токио, , 14:56 — REGNUM Медведь, устроившийся на зимнюю спячку, был обнаружен на складе поликлиники в префектуре Ниигата в Японии. Об этом 8 декабря сообщил телеканал NHK.

Мирно спящего на боку медведя обнаружил в помещении склада поликлиники в городе Минами-Уонума сотрудник транспортной фирмы, доставивший грузы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались разбудить медведя, долго светили ему в глаза фонариком, но спящее животное не просыпалось.

Поликлинику немедленно закрыли, всех пациентов расположенного рядом со зданием поликлиники реабилитационного центра отправили домой. Сотрудники полиции и власти города консультируются с обществом охотников, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Как поясняют специалисты-зоологи, в этом году у медведей в горах было недостаточно корма. Один из медведей забрался на склад в поисках пищи и решил залечь в спячку в понравившемся месте.

Чёрные азиатские медведи, проживающие на территории Японии, не самые крупные среди медведей звери. Они весят около 120 кг, а рост их не превышает 150 см. В стране проживает около 20 тыс. таких медведей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о медведе-шатуне, который бродит вокруг посёлка Гатка в Хабаровском крае. Почему зверь не залёг в спячку, неизвестно.

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