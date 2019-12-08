Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 14:30 — REGNUM На Ямале на территории Пякяхинского месторождения Тазовского района в жилом вагончике в результате пожара погибли три вахтовика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Трагедия произошла 8 декабря в 05:30 минут по местному времени (03:30 мск). На момент прибытия пожарного подразделения вагончик был уничтожен огнём. Под завалами найдены три тела. Есть ещё один пострадавший.

На месте пожара работает дознаватель управления МЧС России по ЯНАО.