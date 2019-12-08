Йошкар-Ола, , 13:59 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела в отношении директора МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» Йошкар-Олы задержан бывший заместитель директора. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

По данным ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация растраты вверенного имущества в особо крупном размере»). Сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Замдиректора парка ранее являлся Сергей Московцев, который в настоящее время является директором Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова, уточняет «Марийская правда». Он арестован по решению суда на два месяца — до 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-летний директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» был задержан в середине октября по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в особо крупном размере»). По версии следствия, директор парка заключил невыгодные для учреждения контракты по завышенной цене, в связи с чем ущерб организации составил 5 млн рублей.

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