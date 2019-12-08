Кейптаун, , 14:17 — REGNUM В результате обрушения на золотодобывающей шахте в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли четверо золотодобытчиков, об этом 8 декабря сообщает Al Arabia.

Трагедия произошла на северо-востоке страны на шахте в городе Оркней. Авария произошла в пятницу 6 декабря, в результате проведения спасательной операции удалось обнаружить тела четырех горняков.

«Четверо шахтеров были найдены мертвыми», — цитирует издание заявление национального союза шахтеров.

Напомним, в ЮАР регулярно происходят происшествия на шахтах. Так в 2018 году по данным департамента минеральных ресурсов страны погибли свыше 80 человек, работающих в шахтах.

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