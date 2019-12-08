Иваново, , 13:53 — REGNUM Шесть рыбаков и ребёнок были спасены с оторвавшейся от берега льдины на водохранилище в Ивановской области. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Льдина, на которой находились шесть рыбаков и ребёнок, оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, недалеко от населённого пункта Обжериха. Инцидент произошёл около 10:00 мск.

Была организована спасательная операция с привлечением 16 человек и шести единиц техники. В 10:30 мск сотрудники МЧС приступили к эвакуации людей со льдины, в 10:41 все находившиеся на льдине были переправлены на берег. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Как уточнили в МЧС, на берегу были установлены знаки, запрещающие выход на ледяное поле. Со спасёнными была проведена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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