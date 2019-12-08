Боровск, Калужская область, , 13:48 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Боровска, которые обвиняются в гибели на пожаре трёх человек. Об этом 8 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрия Анненкова.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 17 июня 2019 года около 22 часов обвиняемые находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома на площади Ленина города Боровска в состоянии алкогольного опьянения. Действуя легкомысленно, они решили проверить на крепость алкоголь, который употребляли, и подожгли жидкость. Огонь перекинулся на пятилитровую бутылку, после этого один из обвиняемых выбежал с бутылкой в подъезд, но выронил ее, и горячая жидкость разлилась по деревянным перекрытиям. В результате пожара сгораемые конструкции дома уничтожены полностью. «В огне погибли три человека: 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру. Сами обвиняемые выпрыгнули из окна второго этажа и спаслись», — сказал Дмитрий Анненков.

Имущественный ущерб, причиненным преступлением, составил более одного миллиона рублей. В ходе расследования в целях его компенсации у одного из обвиняемых следователями выявлено имущество стоимостью более 800 тысяч рублей, на которое наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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