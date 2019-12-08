Благовещенск, , 13:42 — REGNUM Мужчину, направлявшегося в торговый центр с ножом, задержали сотрудники полиции в Благовещенске. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

По предварительной информации, мужчина подъехал к зданию ТФЦ на такси, в автомобиле у него возник конфликт с водителем из-за оплаты за проезд и мужчина угрожал ему ножом. После этого он вышел из автомобиля и зашёл в здание торгового центра.

К этому времени на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и полиции и задержали мужчину. При досмотре у задержанного был обнаружен запрещённый к свободной продаже предмет. Личность мужчины была установлена, это оказался местный житель 1986 года рождения, ранее судимый.

Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке со стрельбой, которая произошла в ТЦ в центре Москвы.

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