Донецк, , 13:36 — REGNUM Празднование дня вооруженных сил Украины в районе позиций украинских боевиков сопровождалось перестрелкой между военными ВСУ, уничтожением своей военной техники, вооружения и смертью одного из украинских военнослужащих. Все это происходило на фоне употребления крепких напитков. Об этом 7 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной Республики. Заявление представителя ДНР было опубликовано на сайте оперативного командования армии Республики.

Как отмечается в отчете, 6 декабря в населенном пункте Новобахмутовка на фоне бытовой ссоры между военными разведывательной роты 92 бригады ВСУ был открыт огонь по военным взвода материального обеспечения 2 батальона 92 отдельно-механизированной бригады ВСУ.

Также было отмечено, что 6 декабря (в так называемый в день ВСУ) в ходе обстрелов территории Республики из противотанковых гранатометов боевиками ВСУ, граната попала в БМП разведывательной роты 28 отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате чего погиб водитель механик и была уничтожена техника.

Аналогичным образом завершилось употребление горячительных напитков 6 декабря для боевиков 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. В блиндаже разведывательной роты данной бригады возник пожар, в результате которого четыре автомата, два гранатомета и одна снайперская винтовка были уничтожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ за минувшие сутки двенадцать раз нарушили режим прекращения огня.

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