Париж, , 12:46 — REGNUM Большинство поездов в связи с массовой забастовкой трудящихся против пенсионной реформы отменило Национальное общество железных дорог Франции (SNCF). Заявление об этом 8 декабря размещено в Twitter компании.

Высокоскоростные поезда. Франция Bastiaan

По данным компании, 8 декабря будет курсировать лишь один высокоскоростной поезд из шести запланированных, только одна из шести электричек Transilien и два из десяти региональных поездов TER. Такая же ситуация сохранится и 9 декабря.

Также отменены и пять из восьми международных поездов, соединяющих Францию с Швейцарией, Испанией, Италией и Германией. Нарушена работа метрополитена: закрыты 14 из 16 линий метро в Париже. С большим отставанием от графика ходят пассажирские автобусы и трамваи.

Главное управление гражданской авиации сообщило о возможных задержках и отменах авиарейсов из-за массовых акций протеста. Забастовка работников общественного транспорта является частью массовой забастовки трудящихся. Массовые протестные акции начались во Франции 5 декабря в связи с намерениями властей страны упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники некоторых отраслей, в том числе энергетической и железнодорожной отрасли, могли выходить на пенсию раньше. Кроме того, правительство планирует продлить для граждан период пенсионных взносов. Такая социальная политика властей вызвала массовое недовольство граждан во Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 16 подозреваемых в нападении на полицию перед акцией протеста в регионе Бордо во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бордо задержали 16 подозреваемых в подготовке нападений на полицию