Тюмень, , 12:32 — REGNUM В тюменской многоэтажке, где 7 декабря 2019 года произошёл взрыв газа, в квартирах стоят индивидуальные газовые котлы и виновными в трагедии могут стать коммунальщики. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Журналисты издания 8 декабря побывали на месте ЧП и провели собственное расследование, основанное на словах жильцов дома.

Взрыв произошёл вечером в четырёхэтажном доме на улице Шарова, 10 а. Очевидцы сообщают, что днём рядом с этой многоэтажкой велись работы по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения. К вечеру коммунальщики уехали, оставив две огороженные ямы, а дом окутал запах газа. Жильцы вызвали газовую службу.

«На самом деле взрывов было два. Сначала рвануло на первом этаже, потом в лифтовой шахте и на лестнице в подъезде. Интервал между взрывами — 10 секунд. Второй взрыв был значительно мощнее первого», — пояснили жильцы злополучного дома журналистам издания.

Помимо квартиры на первом этаже и окон подъездов, взрывная волна повредила три автомобиля, стоящих у дома. Как уже известно, во время взрыва пострадали четыре человека, один из которых погиб.

Жильцы дома предполагают, что до взрыва электричество в доме никто не отключал. Возможно, кто-то включил свет, и газ вспыхнул от искры в выключателе. Один из жильцов дома не растерялся и закрыл задвижку подачи газа в дом, чем и спас своих соседей.

Напомним, по факту гибели человека во время взрыва газа в доме на улице Шарова, 10 а в Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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