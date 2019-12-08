Тюмень, 8 декабря 2019, 12:32 — REGNUM В тюменской многоэтажке, где 7 декабря 2019 года произошёл взрыв газа, в квартирах стоят индивидуальные газовые котлы и виновными в трагедии могут стать коммунальщики. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».
Журналисты издания 8 декабря побывали на месте ЧП и провели собственное расследование, основанное на словах жильцов дома.
Взрыв произошёл вечером в четырёхэтажном доме на улице Шарова, 10 а. Очевидцы сообщают, что днём рядом с этой многоэтажкой велись работы по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения. К вечеру коммунальщики уехали, оставив две огороженные ямы, а дом окутал запах газа. Жильцы вызвали газовую службу.
Помимо квартиры на первом этаже и окон подъездов, взрывная волна повредила три автомобиля, стоящих у дома. Как уже известно, во время взрыва пострадали четыре человека, один из которых погиб.
Жильцы дома предполагают, что до взрыва электричество в доме никто не отключал. Возможно, кто-то включил свет, и газ вспыхнул от искры в выключателе. Один из жильцов дома не растерялся и закрыл задвижку подачи газа в дом, чем и спас своих соседей.
Напомним, по факту гибели человека во время взрыва газа в доме на улице Шарова, 10 а в Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Читайте ранее в этом сюжете: Следователи уточнили сведения о взрыве газа в жилом доме в Тюмени