Ступино, Московская область, , 12:09 — REGNUM Тела двоих погибших были найдены после ликвидации пожара в строительной бытовке в городском округе Ступино в Московской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошёл в строительной бытовке в деревне Ловцово. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.

После ликвидации пожара в бытовке были обнаружены два тела погибших. Личность погибших на настоящее время не установлена.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются Начата доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в гостинице в подмосковном Одинцово. Площадь пожара составила более 1000 кв. метров.

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