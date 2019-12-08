Одесса, Украина, , 12:07 — REGNUM В Одессе по состоянию на 10:00 (11:00 мск) из-под завалов сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были извлечены тела еще двух погибших. Об этом 8 декабря сообщается в региональном отделении пресс-службы национальной полиции Украины.

Таким образом число погибших в результате пожара в колледже возросло до десяти человек. В данный момент проводятся мероприятия по опознанию погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного в центральной части города, произошел пожар. На данный момент известно о десяти погибших в результате данного происшествия. Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, 8 декабря является днем траура по погибшим в Одессе.

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