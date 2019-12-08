Киев, , 11:52 — REGNUM Ночью в Киеве сгорела мастерская шиномонтажа, которая расположена на улице Набережно-Луговой. Об этом 8 декабря сообщает издание «Информатор».

Возгорание произошло примерно в 2:10 (3:10 мск). Пламенем было охвачено 60 квадратных метров одноэтажного строения. В силу высокой температуры горения, некоторые припаркованные рядом автомобили были несколько повреждены пламенем. Здание сгорело, но пожарным удалось избежать распространения огня на припаркованные рядом автомобили и расположенный рядом склад шин. Пострадавших в результате пожара нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одесской области горел склад одной из воинских частей.

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