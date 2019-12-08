Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Двух мужчин задержали сотрудники полиции по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2», ссылаясь на пресс-службу МВД.

По данным журналистов, ночью 7 декабря возле одного из баров в Тбилиси произошла драка, в которой, по меньшей мере, участвовали пять человек. В ходе конфликта двое его участников были ранены холодным оружием. Их пришлось госпитализировать.

Сообщается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «попытка умышленного убийства». В ходе расследования полиция задержала двух молодых мужчин. Им грозит до 14 лет лишения свободы.