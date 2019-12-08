Одинцово, Московская область, , 10:49 — REGNUM Крупный пожар в здании гостиницы в подмосковном городе Одинцово удалось локализовать. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

По сообщению спасателей, пожар удалось локализовать на площади в 1050 квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».

На момент пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников гостиницы. О жертвах и пострадавших не сообщается, однако уточняется информация по одному из постояльцев.

С огнем борются 55 человек при 17 единицах техники.

Причина возгорания устанавливается.