Соль-Илецк, Оренбургская область, 8 декабря 2019, 10:40 — REGNUM ДТП возле оренбургского Соль-Илецка унесло жизни четверых человек. Об этом сообщает областное УМВД.

Ранее было известно о троих погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 8 декабря. Две машины столкнулись и загорелись.

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