Увеличилось число погибших в ДТП под Оренбургом
Соль-Илецк, Оренбургская область,
8 декабря 2019, 10:40 — REGNUM ДТП возле оренбургского Соль-Илецка унесло жизни четверых человек. Об этом сообщает областное УМВД.
Ранее было известно о троих погибших.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 8 декабря. Две машины столкнулись и загорелись.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Оренбуржье сгорели два автомобиля: три человека погибли
История вопроса
ДТП - это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.