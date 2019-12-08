Тамбов, , 10:42 — REGNUM Проверку по факту смерти заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова начало следственное управление следственного комитета по региону. Об этом 8 декабря сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

Поступила информация о гибели Чулкова при падении из окна пятого этажа квартиры, где проживала его мать. Там чиновник проживал пока велось следствие в рамках уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого Чулков был задержан в качестве подозреваемого и отправлен под домашний арест.

Кярсна официально подтвердила факт гибели замгубернатора Тамбовской области Чулкова. По факту его гибели проводится процессуальная проверка гибели следственными органами СУ СК РФ по региону. Устанавливаются обстоятельства и причина гибели чиновника.

Напомним, Чулков бал задержан 16 октября текущего года по подозрению в покушении на мошенничество, в связи с хищением имущества комплекса «Рассказовский рынок», который является государственной собственностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке под домашний арест заместителя губернатора Тамбовской области Чулкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-губернатор Тамбовской области Чулков отправлен под домашний арест