Донецк, , 10:26 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за прошедшие сутки двенадцать раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами оказались следующие населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Крутая Балка, Веселое, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Белая Каменка, Коминтерново.

По территории Республики в ходе обстрелов украинскими боевиками были применены минометы: калибром 120 мм, 82 мм, РПГ/СПГ, БМП/БТР, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, а также снайперское оружие. По территории республики боевиками было выпущено в общей сложности 95 единиц боеприпасов. Информация о пострадавших или разрушениях в данный момент не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. По территории Республики было выпущено 118 единиц боеприпасов.

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Отметим, что согласно сообщению уполномоченного по правам человека в Донецкой народной Республике Дарьи Морозовой, за прошедшую неделю (29 ноября — 5декабря) в результате обстрелов украинских боевиков пять защитников Республики погибли. Ранение в результате обстрелов получил один мирный житель. Один военнослужащий Республики получил ранения в результате подрыва на мине.

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