Одинцово, Московская область, , 10:06 — REGNUM Площадь пожара в гостинице, расположенной в подмосковном Одинцово, возросла до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загорелось трехэтажное здание гостиницы «Усадьба Ромашково». В момент начала пожара в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников гостиницы. Информация по одному из постояльцев уточняется.

На данный момент площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.

В тушении пожара задействованы 55 человек при 17 единицах техники.