Якутск, , 09:43 — REGNUM Мужчину, провалившегося в вентиляционную шахту с десятого этажа, вытащили спасатели в городе Якутске. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

ЧП произошло 8 декабря. К спасателям обратились жильцы многоэтажного дома по Сергеляхскому шоссе, сообщившие про крики о помощи, которые слышались в доме из стены на первом этаже.

Выехав на место происшествия, спасатели обнаружили в шахте вентиляции застрявшего там мужчину. Выяснилось, что мужчина уронил свои валенки в шахту на уровне десятого этажа и, попытавшись их достать, сам свалился в неё вниз головой.

Мужчине повезло: упав с высоты 28 метров, он остался жив благодаря тому, что его падение смягчили упавшие в шахту ранее валенки и благодаря сужению тоннеля шахты. Спасатели провели операцию по деблокировке пострадавшего и передали его в руки подоспевшей на место ЧП бригады скорой помощи.

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