Киев, , 08:43 — REGNUM Вечером 7 декабря недалеко от станции метро «Левобережная» автомобиль марки Subaru Forester вылетел с путепровода, протаранив ограждения, после чего автомобиль перевернулся. Об этом 7 декабря сообщает издание «Информатор».

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 17:00 (18:00 мск). Никто из пешеходов в результате ДТП не пострадал. Водителя (женщина) автотранспортного средства госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Территория возле транспортного средства была ограждена ввиду угрозы взрыва и возгорания транспортного средства. Причины дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киевской области в ДТП попал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. С чиновником в машине находились также его двое детей.

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