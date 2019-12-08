Одесса, Украина, , 08:42 — REGNUM Вечером 7 декабря в Одессе в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел масштабный пожар, при разборе завалов были обнаружено тела еще двоих погибших. В местной больнице в этот день также скончался спасатель, который получил травмы во время тушения пожара 4 декабря. Об этом 7 декабря сообщается в региональном отделении национальной полиции Украины.

Как сообщается в правоохранительном ведомстве, погибший пожарник был 1976 года рождения. Местное издание «Таймер» также сообщило, что одно из тел, обнаруженных 7 декабря спасателями под завалами сгоревшего здания, опознали как тело 16-летнего студента данного колледжа Кирилла Трофимчука.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с пожаром в Одессе, 8 декабря было объявлено на Украине днем траура. Самому пожару ранее был присвоен статус чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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