Москва, , 08:40 — REGNUM Деревянное трёхэтажное здание гостиницы загорелось в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Возгорание произошло около 07:10 мск на первом этаже трёхэтажного деревянного здания, входящего в гостиничный комплекс на улице Советской в селе Ромашково. Площадь пожара первоначально составляла около 400 кв. метров. Есть угроза распространения огня, в том числе на соседние строения.

В гостинице было 20 человек постояльцев и десять человек персонала. К тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.

Причина и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации постояльцев из-за пожара в гостиничном комплексе «Измайлово».

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