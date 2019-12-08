Днепропетровск, Украина, 8 декабря 2019, 08:39 — REGNUM В ночь на 8 декабря в Днепропетровске на улице Криворожской были слышны выстрелы, которые доносились с ближайшей стоянки. Об этом 8 декабря сообщает издание «Информатор».
Как сообщает украинское СМИ, шестеро мужчин находясь в состоянии алкогольного опьянения таким образом решали спор относительно парковочного места. В результате выстрелов никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве в кафе «Баку» произошла перестрелка.
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