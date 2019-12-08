Тбилиси, , 09:15 — REGNUM В Грузии Зугдидский районный суд принял решение арестовать на время проведения следствия священника, которого подозревают в хранении наркотиков. Об этом 7 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, ареста потребовал прокурор, который заявил, что обвиняемый может уничтожить улики, если его не поместят под стражу. Адвокат священника настаивал на освобождении своего подзащитного под залог. Он указывал на то, что обвиняемый частично признал вину и даже добровольно явился в полицию.

Несмотря на доводы защиты, суд решил отправить священника под арест. Второго фигуранта по данному делу отпустили под залог.

Как передавало ИА REGNUM, об задержании священника стало известно 5 декабря. Наркотики нашли у него при обыске, когда шел со своим знакомым. Знакомый взял вину на себя и служителя церкви отпустили, но потом он пришел в полицию и сдался в руки правосудия.