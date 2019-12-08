Дели, Индия, , 08:18 — REGNUM Пожар на фабрике в столице Индии унес жизни по меньшей мере 43 человек, сообщает 8 декабря NDTV.

Согласно последним данным, возгорание произошло в цеху по производству пластиковых пакетов. В этом же помещении находились более 50 рабочих. Большинство погибших — это сотрудники фабрики, которые спали прямо в цеху на рабочем месте.

Власти Дели попросили горожан не выезжать без крайней нужды на личном транспорте, чтобы не мешать спасательной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 35 человек. В тушении пожара в Дели приняли участие около 30 пожарных бригад. Пожарники, как и медики, испытывали значительные трудности из-за загруженности столичных дорог.