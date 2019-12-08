Дели, Индия, , 07:57 — REGNUM По меньшей мере 35 человек стали жертвами крупного пожара в столице Индии Дели, еще около 50 пострадавших доставлены в больницы, сообщает 8 декабря India TV.

По последним данным, при пожаре в четырехэтажном здании на улице Рани Джханси погибли 35 человек, однако источники в полиции Дели сообщают, что это число может увеличиться в ближайшие часы.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы Дели в 05:22 местного времени, после чего к месту пожара сразу выдвинулись три пожарные бригады. Всего в тушении пожара приняли участие более 30 пожарных команд. Однако из-за загруженности дорог спасательная операция значительно затянулась. Трудности с передвижением испытывали и бригады скорой помощи.

Спасательная операция продолжается.