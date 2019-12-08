Луганск, , 07:21 — REGNUM Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики. Об этом 8 декабря сообщается на telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Обстрел велся из населенного пункта Луганское по населенному пункту Логвиново. Было выпущено пять мин из миномета калибром 82 мм и совершено пятнадцать выстрелов из гранатомета АГС-17. В данный момент информация о пострадавших среди мирного населения Республики, а также о разрушениях инфраструктуры не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевиками ВСУ был дважды нарушен режим прекращения огня.

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