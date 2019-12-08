Бодайбо, Иркутская область, , 07:15 — REGNUM О провале под лед 20-тонного экскаватора на реке Витим Иркутской области сообщили 7 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Бодайбинском районе области в районе поселка Мамакан. По данным ведомства, спецтехника вышла на лед для обустройства ледовой переправы «Бодайбо — Мамакан». Толщина ледового покрытия в районе проведения работ составляла более одного метра, что достаточно для того, чтобы выдержать такую массу.

По словам специалистов, провал мог произойти из-за разрушения участка льда речным течением. Оператор экскаватора сумел выбраться из автомобиля. Во время происшествия никто не пострадал. Специалисты принимают решение о способе эвакуации машины из реки, глубина которой в этом участке составляет 4 метра.