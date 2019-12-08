Бразилиа, , 06:48 — REGNUM Очередное убийство представителей коренных племен произошло на северо-востоке Бразилии: двое мужчин племени гуажажара были расстреляны из окна проезжавшей по дороге машины, сообщает 8 декабря Reuters.

Как заявил представитель коренной народности Магно Гуажажара, двое его соплеменников, Фермино Гуажажара и Раймундо Гуажажара, возвращались домой по дороге, когда неизвестные начали стрелять по ним из окна шедшего по трассе автомобиля.

Власти заявили о начале расследования инцидента, однако местные жители говорят об эскалации насилия в отношении коренных народов. Люди уверены, что государство перестало их защищать. «Атмосфера напряженности, отсутствия безопасности и преследований коренных народов в Бразилии только усиливается», — заявила руководитель правозащитной организации Соня Гуажажара.