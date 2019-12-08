Киев, 8 декабря 2019, 04:15 — REGNUM Самодельная бомба стала причиной взрыва автомобиля чиновника министерства аграрной политики Украины, сообщает 8 декабря «112 Украина» со ссылкой на столичную полицию.
Как стало известно, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного у заднего колеса автомобиля Honda CR-V.
Машина принадлежала заместителю одного из департаментов министерства аграрной политики, однако имя чиновника не называется.
В настоящее время полицией инициировано досудебное расследование. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.