Киев, , 04:15 — REGNUM Самодельная бомба стала причиной взрыва автомобиля чиновника министерства аграрной политики Украины, сообщает 8 декабря «112 Украина» со ссылкой на столичную полицию.

Как стало известно, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного у заднего колеса автомобиля Honda CR-V.

Машина принадлежала заместителю одного из департаментов министерства аграрной политики, однако имя чиновника не называется.

В настоящее время полицией инициировано досудебное расследование. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.