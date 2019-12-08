Одесса, Украина, , 01:33 — REGNUM Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Указ о введении траура 8 декабря размещен на сайте президента.

«Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По факту возгорания открыто уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что 4 декабря пожар на третьем этаже корпуса колледжа унес жизни семи человек.

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