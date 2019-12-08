Ханты-Мансийск, 8 декабря 2019, 01:01 — REGNUM Три человека погибли и шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП пострадал ребенок.
Напомним, в конце июня из-за столкновения двух легковых автомобилей, на трассе в Советском районе ХМАО, погибли водитель и два 18-летних пассажира Renault. Водитель другой иномарки получил травмы.
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