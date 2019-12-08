Нижний Новгород, , 00:46 — REGNUM Уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», расследует СК РФ. Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

На настоящий момент, по факту смертельного ДТП, областная прокуратура открыла уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 7 декабря водитель автомобиля Toyota, пересёк полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомашинами, одна из которых вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.

В результате происшествия две женщины и 9 школьников были госпитализированы, одна из женщин от полученных травм скончалась.

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