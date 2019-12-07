Казань, , 22:20 — REGNUM В Казани в результате пожара в жилом многоквартирном доме погибли два человека и трое пострадали. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Татарии.

Пожарные машины ГУ МЧС РФ по Татарии

На момент приезда служб реагирования пожаром была охвачена квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарными было спасено 23 жильца.

На данный момент очаги возгорания ликвидированы. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Причины происшествия выясняются.

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