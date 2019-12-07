Москва, , 22:09 — REGNUM В Госдуме сочувствуют всем пострадавшим в ДТП в Нижнем Новгороде и следят за ситуацией.

На месте ДТП. Нижний Новгород ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

«Внимательно слежу за ситуацией. Надеюсь, что правоохранительные органы и медики достойно выполнят свою работу», — написал глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

«Искренне сочувствую всем пострадавшим и их близким. Желаю ребятам скорейшего выздоровления», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижней Новгороде автомобиль наехал на группу девятиклассников школы №37, которых сопровождали в театр трое взрослых. Одна из сопровождавших погибла, девять детей — госпитализированы.

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