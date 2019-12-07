Нижневартовск, Югра, , 21:34 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело о возможном совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки в детском доме «Росток» в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

С заявлением обратилась жительница Нижневартовска, удочерившая пятилетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

К расследованию дела подключились сотрудники СУ СКР по Кемеровской области.