Одесса, Украина, , 20:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины выявили двух причастных лиц к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба управления Национальной полиции по Одесской области.

«По результатам уже проведенных следственных действий готовится сообщение по обвинению двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области», — говорится в сообщении .

В ведомстве подчеркнули, что это еще предварительные результаты и в ходе расследования количество подозреваемых может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло 4 декабря. По состоянию на утро 7 декабря в результате пожара погибли пять человек. Продолжаются поиски еще десяти человек.

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