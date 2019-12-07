Пенза, , 20:13 — REGNUM В Пензенской области в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса пострадали 10 человек. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

В автобусе находилось 17 пассажиров. Авария произошла по вине водителя грузовой машины Volvo, который нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество автобусу.

По данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы и восьми оказывается медицинская помощь на месте. По факту ДТП осуществляется проверка.

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