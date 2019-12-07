Тюмень, , 20:01 — REGNUM В Тюмени по факту гибели сотрудника газовой службы во время взрыва бытового газа в многоэтажном доме возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Разрушения в подъезде жилого дома по ул. Шарова, 10а в Тюмени Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Установлено, что 7 декабря 2019 года в подъезде жилого дома по ул. Шарова, 10 а произошла утечка бытового газа. Около 18:00 по местному времени (16:00 мск) сотрудник газовой службы производил работы и в результате хлопка газа погиб. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.

Разрушения в квартире на первом этаже жилого дома по ул. Шарова, 10а в Тюмени Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

По факту гибели газовщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят на месте происшествия осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей.

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